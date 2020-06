Para assinalar a data em que o festival iria decorrer, e dando início à contagem decrescente para a sua nona edição (reagendada para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021), o Rock in Rio Lisboa preparou uma emissão especial, que foi para o ar este sábado, dia 27 de junho. Veja na galeria as imagens do programa "Se a vida começasse agora".

