O segundo episódio da primeira temporada de , "3 Caminos", uma produção internacional que junta o canal português, a Amazon Prime e a TV Galiza, estreou-se esta segunda-feira, dia 5 de abril, na RTP1. A série conta com a participação de João Reis, Maria João Falcão e Inês Castel-Branco, entre outros.

Os dois primeiros episódios da série já pode ser vistos online na RTP Play, plataforma do canal português - veja aqui o episódio.

No segundo episódio, os protagonistas completam o caminho de Santiago. "Roberto explica o motivo que o levou a fazer o Caminho e decide separar-se do grupo para cumprir o seu objetivo. Raquel e Yoon Soo aproximam-se um do outro… ela descobre o sonho de Yoon Soo e contagia-o com a sua vitalidade e impulsividade. Juntos, vão dar um novo rumo à sua vida", resume o canal.

"Acompanhamos a chegada dos cinco protagonistas a Santiago de Compostela, mas nem tudo corre da melhor forma", avisa a RTP1 em comunicado.

Os episódios acompanham cinco peregrinos do Caminho de Santiago que "compartilham peripécias, experiências e descobrem o sentido das suas vidas". "A série, de oito episódios, tem como cenários como o México, Portugal, Alemanha e Coreia. Apesar de ser maioritariamente falada em espanhol e inglês, '3 Caminos 'conta com a participação de atores de seis países", avança a RTP1 em comunicado.

"Ao longo deste caminho, entraremos nas suas vidas, vamos poder acompanhar o passar do tempo, os seus sonhos, os seus romances e as suas amizades, e como tudo isto vai transformar as suas personalidades. 2000, 2006 e 2021 são os anos em que estes caminhos se abrem e que representam três etapas da vida dos cinco amigos, nas quais enfrentam problemas, muitas tensões e conflitos do dia a dia, mas onde, de forma espiritual e material, o Caminho de Santiago é o elemento determinante e de partilha", adianta o canal.

Álex González é um dos protagonistas da série e interpreta o mexicano Roberto, que trabalha como bombeiro e os seus pais são das Astúrias. Já Verónica Echegui é Raquel, uma "jovem alegre, dinâmica, divertida e cheia de vida", que durante a vida "seguiu os seus impulsos que a levaram a tomar decisões precipitadas".

A série segue ainda Yoon Soo (Alberto Joo Lee), que faz a viagem pela primeira vez após cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia; Ursula (Cecilia Suárez, atriz que protagonizou "La Casa de Las Flores"), a esposa de Roberto; Luís (João Reis), um "homem pacato e solidário, castigado pela vida devido à perda de um familiar num acidente de viação"; Valéria (Inês Castel-Branco), uma "mulher de classe social baixa, mãe solteira que tenta educar o filho, Luca, o melhor que pode"; e e Maria (Maria João Falcão), uma "a portuguesa que percorre o Caminho de Santiago com o objetivo de encontrar um rumo para a sua vida".

"3 Caminos" é uma série da RTP em parceria com a Amazon Prime Video, a TV Galiza, a Cinemate, a Ficcion Producciones e a Beta Film. "Cada vez mais a coprodução de séries está a conquistar os mercados internacionais e a atenção especial dos grandes distribuidores de streaming, que procuram estabelecer parcerias com os canais de televisão para o desenvolvimento de projetos na Europa", frisa a RTP1.