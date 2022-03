Esta quarta-feira, dia 16 de março, a Netflix estreia "3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central", uma das grandes apostas do mês. A série documental brasileira promete conquistar os fãs de "La Casa de Papel" e revelar os bastidores de um dos maiores assaltos de sempre.

Com três episódios, a série centra-se no assalto o Banco Central, em Fortaleza, no Ceará. "Em agosto de 2005, um assalto ao Banco Central, em Fortaleza, no Ceará, resultou no roubo de aproximadamente 165 milhões de reais da caixa-forte, ou cerca de 3 toneladas e meia de notas usadas e não rastreáveis de 50 reais", recorda o serviço de sreaming.

"Tratou-se de um crime espetacular que foi levado a cabo através de um túnel subterrâneo com quase 80 metros de comprimento, e que começou por aparentar não ter testemunhas nem provas deixadas para trás. Uma das mais incríveis histórias policiais brasileiras começa aqui, num enredo que coloca frente a frente um grupo de ladrões inteligentes e uma equipa de agentes federais igualmente inteligentes e pacientes que, ao longo de um período de cinco anos, se envolveram num jogo do gato e do rato", descreve a Netflix.

A série documental "3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central" recorda a história do roubo, da investigação e das trágicas consequências de um crime aparentemente perfeito que rendeu milhões, mas que, ainda assim, e passado algum tempo, "se revelou como uma maldição, deixando no seu rescaldo um rasto de extorsões, raptos e homicídios".