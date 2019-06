Na emissão desta quinta-feira, dia 20 de junho, do "5 para a meia-noite", o vídeo viral em que Nuno Luz comenta em castelhano a transferência de João Félix esteve em destaque. No arranque do talk show da RTP1, Filomena Cautela destacou o vídeo no top da semana.

Nas redes sociais, o jornalista da SIC reagiu ao momento. "A Filomena Cautela decidiu através da televisão pública, RTP1, entrar no mesmo caminho irresponsável das redes sociais para de forma clara denegrir a minha imagem", começou por frisar.

"Digo-te publicamente, Filomena Cautela, estás a faltar-me ao respeito e isto não vale tudo para termos audiência", acrescentou Nuno Luz.