"5 para a Meia-noite" celebra 10 anos esta quinta-feira, dia 27 de junho, com uma emissão especial a partir da Fábrica XL, na Lx Factory, em Lisboa. Manuel Luís Goucha, Johnny Hooker e Avô Cantigas serão os convidados de Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves.

"Na próxima quinta-feira vamos estar em direto da Fábrica XL para um programa muito muito especial: Manuel Luís Goucha vem ao sofá do 5 conversar com Filomena Cautela sobre tudo e mais alguma coisa. Johnny Hooker, que é um dos artistas brasileiros do momento e tem vários concertos agendados para o nosso país, junta-se também à conversa. E para nos mostrar que os velhos são os trapos, contamos com a presença do Avô Cantigas", avança a RTP1 em comunicado.

O canal frisa ainda que o "5 para a Meia-noite" é o talk-show com mais anos de emissão da televisão portuguesa". "São 10 anos de '5 Para a Meia-Noite' e uma data redonda merece ser comemorada a preceito", garante o canal.

"Os Cais Sodré Funk Connection vão dar música a uma plateia gigante… e teremos ainda espaço para várias surpresas, passando por momentos e pessoas que marcaram a década desta 'nossa' casa! Simplesmente imperdível", acrescenta a RTP1.