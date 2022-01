Luís Filipe Borges participou esta quinta-feira via Zoom no "5 para a meia-noite". Durante a conversa com Miguel Rocha, o humorista foi desafiado a escolher o pior apresentador de sempre do talk show das noites da RTP1.

"Tenho imensa pena que o programa não seja cinco dias com cinco pessoas. Isso era a grande mais valia que o '5' tinha e permitiria que novas pessoas fossem aparecendo", começou por defender o antigo apresentador do "5 para a meia-noite".

"Dito isto... na fase em que eram cinco pessoas e a culpa não é dela... A alma brilhante que se lembrou de convidar a Marta Crawford tem que largar seja o que for que andava a beber naquela altura", sublinhou Luís Filipe Borges.