Rita Guerra foi a convidada surpresa da emissão desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, do "5 para a meia-noite". A artista escolheu entrar em estúdio na sua mota para surpreender Inês Lopes Gonçalves e os espectadores do talk show da RTP1.

"Faz parte do júri do Festival da Canção, tem o chamado grande vozeirão e tem também um grande cabelão", adiantou a apresentadora do programa antes de desvendar a identidade da convidada surpresa. "O meu palpite é Rui Bandeira", apostou Inês Lopes Gonçalves.

No arranque da conversa, Rita Guerra revelou que já caiu parada da sua mota. "Eu já cai parada porque meti mal o pé. (...) e outra vez porque estava distraída com o telefone e, quando saí da mota, esqueci-me de pôr o descanso", contou a artista.

