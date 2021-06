Anunciada em dezembro do ano passado no Investor Day da Disney como um projeto em preparação, vai mesmo avançar a série sobre as personagens de Luke Evans e Josh Gad na versão em imagem real de "A Bela e o Monstro" (2017).

A série com oito episódios irá esclarecer como os muito diferentes Gaston (Evans) e LeFou (Gad) se tornaram amigos e parceiros, mas também como uma feiticeira lançou a maldição que transformou o príncipe no "monstro", além de lançar novas questões, confirmaram os responsáveis do estúdio ao confirmar oficialmente a prequela televisiva para o Disney+ esta terça-feira.

Na jornada cheia de aventura, comédia e romance, a dupla terá a companhia de uma meia-irmã de LeFou, Tilly, interpretada pela praticamente estreante Briana Middleton.

Por enquanto conhecida pelo título "A Bela e o Monstro", o planeamento criativo juntou Gad com os criadores da série "Era Uma Vez".

Alan Menken, um dos compositores do filme de animação de 1991 e da versão de 2017, estará outra vez envolvido na banda sonora.

A rodagem da série deverá começar na primavera de 2022.