As três primeiras temporadas de "A Casa das Flores" conquistaram milhares de fãs em todo o mundo. A comédia negra que segue uma abastada matriarca regressou à Netflix para um filme especial, que se estreou a 23 de junho.

Na série mexicana, realizada por Manolo Caro e protagonizada pela atriz Veronica Castro, os La Mora tentam passar a imagem de uma família unida e focada nos negócios. Mas os problemas são muito maiores do que parecem: "um suicídio, um marido infiel, um genro transexual, um negócio arruinado, uma criança bissexual, tráfico de drogas e sorrisos", descreve o El País.

No novo filme, enquanto aguarda pela operação delicada de que precisa, Delia revela um segredo a Paulina: "no quarto dos seus pais existe um esconderijo que guarda, entre outras coisas, um tesouro de família e as provas contra Agustín Corcuera, que foi recentemente absolvido pelo homicídio de Pato".

No filme, as personagem recordam o assalto liderado pelo o Professor, de "La Casa de Papel". "Paulina engana então os irmãos, convencendo-os a ajudarem-na com as medidas de segurança da sua antiga casa e recuperando assim o tesouro. À medida que o seu plano é posto em marcha, nos anos 80, Virginia e Ernesto entram também eles em ação para obter a confissão de Agustin. O amor pela sua ama e a possibilidade de vingarem a sua família farão com que os de la Mora quebrem todas as regras para conseguirem levar a cabo uma missão aparentemente impossível", resume o serviço de streaming.