As mudanças culturais na sociedade estão a destruir a comédia, garantiu a atriz que interpretou a icónica criada Yvette na série "Alô, Alô".

Vicki Michelle fez os comentários no âmbito da celebração do 40.º aniversário do primeiro episódio da série de culto britânica da década de 1980, uma sátira recheada de referências sexuais e piadas aos estereótipos de franceses e alemães durante a Segunda Guerra Mundial que teve nove temporadas e 85 episódios entre 1982 e 1992.

Com 71 anos, a atriz não percebe como algumas séries de comédia estão a deixar de ser transmitidas ou são antecedidas de um aviso para o "conteúdo potencialmente ofensivo" numa era em que tudo parece aceitável na televisão.

"A comédia está a ser neutralizada - ou arrasada. Acho que 80% deste país gostaria que comédias como 'Alô, Alô' fossem feitas outra vez, portanto 20% podem ter aversão a algum conteúdo", disse Vicki Michelle, citada pelo tabloide "The Daily Mail".

"Mas as pessoas f****, praticam violência e dizem palavrões em televisão e isso é considerado normal. E nos 'reality shows', as pessoas fazem amor debaixo de um lençol e está tudo bem. Não havia nada disso em 'Alô, Alô'. Estávamos cobertos, eram abraços em vez de beijos, e usávamos as alcunhas que eram usadas durante a guerra em que decorria a série. Acho que não há lá nada que aborreça uma pessoa normal", acrescentou.

A atriz também contou que a sua filha de 31 anos a avisou que já não devia dizer certas coisas às pessoas, o que a deixa "preocupada" que possa vir a ofender alguém quando só está a tentar fazer rir.

E acrescentou que era verdade a descrição que David Crof, criador e argumentista da série, fez das personagens, dos franceses "barulhentos", os alemães "excêntricos" e os ingleses "estúpidos".

Em agosto de 2021, a série passou a ter um aviso sobre o seu "conteúdo ofensivo" na BritBox, a plataforma de streaming que junta os serviços britânicos de televisão BBC e a ITV.

Antes de cada episódio, aparece no ecrã: "Esta comédia clássica contém linguagem e atitudes da época que podem ofender alguns espectadores".

A história tinha como protagonista René Artois, dono de um café de uma vila francesa durante a ocupação alemã no decorrer da Segunda Guerra Mundial.

O estabelecimento era o local de paragem habitual de alemães para quem René tinha de ser simpático, tal como também gostava de ser com as suas duas empregadas, Yvette e Mimi, quando a sua mulher não está por perto. Ele escondia ainda ainda dois oficiais britânicos na adega do café e podia ser fuzilado pela Resistência por esconder o retrato da Madonna Caída das Maminhas Grandes, de Van Klomp, a mando dos alemães.

Várias frases, de "You stupid woman" ["Sua estúpida"] a "I will say this only once" ["Só vou dizer isto uma vez"] entraram para a cultura popular.

Além de Vicki Michelle, o popular elenco juntava nomes como Gorden Kaye, Carmen Silvera, Francesca Conshaw, Sue Hodge, Kirsten Cooke, Richard Marner, Sam Kelly, Guy Siner, Hilary Minster e Kim Hartman.