A Prime Video estreia esta sexta-feira, dia 4 de fevereiro, "Reacher", uma das séries mais aguardadas do mês. Baseada nos livros de Lee Child, a produção acompanha Jack Reacher, um polícia ex-militar que entrou recentemente na vida civil.

"Reacher está à deriva, sem telefone e apenas com o essencial, enquanto viaja pelo país e explora a nação que já serviu. Quando chega à pequena cidade de Margrave, Georgia, encontra uma comunidade que está a lidar com o seu primeiro assasinato em 20 anos. Os polícias prendem-no imediatamente e as testemunhas colocam Reacher no local do crime. Enquanto ele trabalha para provar a sua inocência, uma conspiração começa a emergir, e vai requerer a sua inteligência e as suas mãos. Uma coisa é certa: eles escolheram a pessoa errada para ficar com a culpa.", resume o serviço de streaming.

Além de Alan Ritchson, o elenco conta ainda com Malcom Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Hugh Thompson, Maria Sten, Harvey Guillén, Kristin Kreuk ou Currie Graham.