"Angela Black" é a nova aposta da HBO Portugal. A primeira temporada da série britânica chega esta terça-feira, dia 26 de outubro, e é protagonizada por Joanne Froggatt. Antes da estreia, a atriz britânica, que ficou conhecida ao vestir a pele de Anna Bates em "Downton Abbey", esteve à conversa com o SAPO Mag sobre o novo desafio no pequeno ecrã.

"Enviaram-me os três primeiros episódios e comecei a ver, comecei a ler o primeiro guião e depois li os três episódios de trás para a frente. Não conseguia parar. Entrei nisto com os olhos completamente abertos, sabendo o tipo de compromisso que estava a fazer com a série e com a personagem", começa por recordar a atriz britânica em entrevista a vários jornalistas, via Zoom.

Na série, Joanne Froggatt veste a pele de Angela, uma "mulher que parece ter tudo", mas que na verdade é vítima de violência doméstica. "Descrevo Angela como uma mulher que de fora parece ter tudo: parece ter um marido bonito, dois filhos lindos e uma bela casa", resume a atriz. "Parece que tem tudo organizado, mas na verdade é tudo fachada. Ela é controlada pelo marido, abusada pelo marido e tenta esconder tudo dos seus filhos", adianta.

Segundo a HBO Portugal, o marido Olivier Meyer (Michiel Huisman) é controlador e atroz, mas Angela ama-o: "Ela não o pode deixar, embora tenha ameaçado fazê-lo várias vezes. Ela disfarça os hematomas com maquilhagem e inventa mentiras para explicar o seu dente partido".

"Quando a conhecemos, ela está realmente no limite", frisa. "Eles estão nisto há anos, neste ciclo de abusos e de fazer as pazes depois. Depois de ele se arrepender, ela aceita o pedido de desculpas e, então, o ciclo recomeça", descreve, aditando que tudo começa a mudar quando aparece Ed, um investigador particular que desfaz em pedaços a vida familiar da protagonista.

"Ela está a chegar a uma fase em que os seus filhos estão a ficar mais velhos. E, portanto, fica mais difícil esconder os abusos. Está a ficar mais complicado e ela começa a sentir-se responsável porque o seu filho está a ver tudo (...) E começa também a descobrir cada vez mais coisas sobre o seu marido, cada vez mais coisas negativas", resume.

"No final dos seis episódios, ela reencontra realmente a sua força e volta a acreditar no seu próprio processo de pensamento, começou novamente a ter confiança nas suas próprias decisões", adianta a protagonista da série. "A Angela é uma mulher que está a tentar encontrar a sua voz novamente. Está a tentar encontrar uma saída para esta situação", acrescenta Joanne Froggatt.

Em conversa com os jornalistas, a britânica revela que fez um intenso trabalho de pesquisa. "É uma história terrível. Mas não tive qualquer tipo de problemas relacionados com a saúde mental. Quando estou a interpretar uma personagem que está a passar por algo extremamente traumático, como a Angela, faço muita pesquisa. Faço toda a pesquisa que acho necessária para perceber a parte psicológica, o que ela está a passar, a situação em que se encontra, o que sente sobre a sua situação, como se sente com a sua personalidade e sobre onde está", explica a atriz.

"Se alguma vez estivesse um pouco cansada ou a pensar: 'oh, Deus, isto é muito intenso'... Bastava pensar em alguns dos relatos reais que tinha lido de pessoas que sobreviveram à violência doméstica. Isso colocava-me no meu lugar", sublinha a atriz. "Dei o meu melhor para apresentar a história de outras pessoas", conta.

"Estamos a fazer um drama televisivo. Não estamos a salvar vidas. E estou sempre muito atenta a isso. Estamos a fazer uma peça de entretenimento. Mas se esta peça de entretenimento puder ter uma mensagem subjacente ou um assunto que inicie conversas nas salas de estar das pessoas ou no trabalho no dia seguinte, faz com que as pessoas talvez vejam a situação de outra pessoa de uma forma mais empática", defende Joanne Froggatt.

Ao SAPO Mag, Joanne Froggatt confessa ainda que o "maior desafio da série foi aprender a tocar piano". "Não toco muito e demorei muito tempo a aprender três compassos no piano", conta. "É estranho todas estas competências que aprendes em pequenas doses só para parecer que o sabes fazer no ecrã. Sempre que tenho de aprender uma nova habilidade ou saber fazer o suficiente para parecer que o sei fazer, digo a mim mesma: 'oh, vou continuar. Vou continuar a ter aulas de piano. Vou continuar com isto'. Depois... nunca o faço", graceja a atriz.

Protagonizada por Joanne Froggatt (Angela Black), Michiel Huisman (Olivier Meyer) e Samuel Adewunmi (Ed Harrison), "Angela Black" é realizada por Craig Viveiros e conta com produção executiva de Christopher Aird e Sarah Hammond.