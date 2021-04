Um psicopata conhecido por Buffalo Bill está a raptar e a assinar jovens mulheres por todo o Midwest dos EUA. Com o intuito de tentar perceber a mente do assassino, o FBI manda a agente Clarice Starling entrevistar o psiquiatra Dr. Hannibal Lecter, um canibal assassino e extremamente inteligente: este é o ponto de partida de "O Silêncio dos Inocentes", que se estreou no grande ecrã a 14 de fevereiro de 1991.

Agora, 30 anos depois, a história chega à televisão pelas mãos de Alex Kurtzman, Jenny Lumet, Elizabeth Klaviter e Heather Kadin. A série "Clarice", que se estreia esta segunda-feira, dia 19 de abril, às 22h15, na FOX centra-se na "história pessoal não contada da agente do FBI Clarice Starling (Rebecca Breeds)" e no seu regresso à vida policial em 1993, um ano após os acontecimentos do filme icónico de Jonathan Demme.

Na série, a Marnee Carpenter tem o desafio de interpretar Catherine Martin, a mulher raptada pelo psicopata homicida. Em conversa com o SAPO Mag, a atriz confessa que sempre foi fã do filme de protagonizado por Anthony Hopkins e Jodie Foster. "Vi o filme assim que os meus pais me deixaram, confesso. Adoro o filme desde que o vi pela primeira vez e tornou-se no meu filme favorito. Por isso, fiquei muito entusiasmada por poder fazer um casting para um projeto que iria dar continuidade à história", conta a atriz em conversa com o SAPO Mag, a partir do jardim da sua casa.

"Nunca, mesmo nunca, tinha pensado que poderia entrar numa produção relacionada com o filme", confessa, recordando que aceitou de imediato o desafio para fazer a audição para a série "Clarice". "O primeiro guião que li foi do episódio piloto, para o casting. Quando li tudo fiquei muito entusiasmada por estarem a voltar à história que pensava que estava terminada - não pensava que poderia haver uma continuação", conta.

No arranque da primeira temporada, um ano depois de resgatar Catherine Martin (Marnee Carpenter) do horror da cave de Buffalo Bill, Clarice Starling (Rebecca Breeds) sai do laboratório de Ciência Comportamental para investigar uma série de novos assassinatos brutais, juntando-se ao Programa de Apreensão de Criminosos Violentos do FBI, formado pela mãe de Catherine, a procuradora-geral Ruth Martin (Jayne Atkinson).

"A investigação de Buffalo Bill deixou em Clarice um conjunto de memórias traumáticas e concedeu-lhe um estatuto de celebridade no FBI. Assombrada pelo seu passado, Clarice trabalha para identificar e caracterizar estas mortes e provar a sua capacidade perante os seus colegas", adianta a FOX em comunicado. "É a história nunca antes contada de Clarice Starling, um ano após os acontecimentos de “O Silêncio dos Inocentes", acrescenta o canal o canal.

"Acho que é uma série corajosa porque estamos a fazer televisão para um canal de televisão linear. Estamos a lidar com assuntos que nem sempre são abordados na televisão 'tradicional'. Por isso, acho que é uma série corajosa por falar de temas que devem ser abordados. E conseguimos abordar estes assuntos através da lente de uma história dos anos 1990 - no fim do dia, as questões são as mesmas de hoje", frisa Marnee Carpenter.

"Os guionistas combinam histórias que marcam toda a temporada com histórias mais específicas para cada um dos episódios. Portanto, o mundo que eles estão a criar é brilhante, é maravilhoso", defende, acrescentando que é uma honra fazer parte do elenco de "Clarie".

"A série aborda questões sensíveis, como a forma como as pessoas e as suas famílias são afetadas por traumas. Mostramos o lado mais humano das questões. É uma série com muito humanismo porque temos em consideração todas as coisas que nos afetam depois de passarmos por acontecimentos terríveis", sublinha.

"Não estamos apenas a mostrar um serial killer e sangue. Há outras questões. Como é que isso se reflete na sociedade? Como é afeta as pessoas? Como é que isso afetou a Catherine, a sua saúde mental?", acrescenta.

Sobre a sua personagem, Catherine Martin, a atriz adianta que "ela está à procura de ajuda". "Precisa de apoio - está a meter a mão no ar e a dizer que precisa de ajuda. Acho que ela não se acha mais forte do que o seu trauma. Ela sabe bem o que lhe aconteceu", conta a atriz, frisando que a personagem tenta criar ferramentas para poder continuar com a sua vida.

Marnee Carpenter relembra ainda que a série foi gravada já durante a pandemia. "Estávamos todos em confinamento e só podemos ver os colegas do elenco... e, mesmo assim, não podíamos interagir como normalmente o faríamos. Íamos trabalhar e voltávamos a casa, não saíamos juntos. Foi complicado", confessa.

"Não houve o mesmo tipo de interação que se tem quando trabalhas com uma equipa de uma série. Mas foi um desafio", acrescenta.

"O que aprendi com esta personagem? Tenho de confessar, ela ensinou-me muito. Ela é incrivelmente forte", remata.

Michael Cudlitz (Paul Krendler), Lucca de Oliveira (Tomas Esquivel), Karl Penn (Shaan Tripathi), Nick Sandow (Agent Clark), Devyn Tyler (Ardelia Mapp) também fazem parte do elenco de "Clarice", que se estreia esta segunda-feira, na FOX.