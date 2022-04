"The Baby", minissérie de comédia de terror que apresenta uma análise crua e sombriamente engraçada da maternidade, da perspetiva de uma mulher que não quer ser mãe, chega esta segunda-feira, dia 25 de abril, à HBO Max. A atriz Michelle De Swarte (“A Duquesa”) é a protagonista e esteve à conversa com o SAPO Mag.

"Quando li o guião pela primeira vez, fiquei: 'Uau, esta personagem, a Natasha, é mesmo dura'. Achei que era o centro do seu grupo de amigos, mas que também era dura. E, por isso, fiquei interessada em descobrir as suas qualidades que a mantêm no centro do grupo, porque é que os amigos a deixam escapar de tantas coisas. E é agradável ver como é que a série continua... descobrirmos porque é que a Natasha faz o que faz e também porque é que os seus amigos deixam passar tanta coisa", explica a atriz em conversa com os jornalistas via Zoom.

No arranque da primeira temporada, Natasha, de 38 anos, está furiosa porque as suas amigas mais próximas começam a ser mães. Mas quando inesperadamente ela própria se vê com um bebé, a sua vida implode dramaticamente. "Controlador, manipulador, mas incrivelmente fofo, o bebé transforma a vida de Natasha num espetáculo de terror surreal. À medida que descobre a verdadeira extensão da natureza mortal do bebé, Natasha faz tentativas cada vez mais desesperadas de se livrar dele. Ela não quer um bebé. Mas o bebé quere-a definitivamente", resume o serviço de streaming.

Para a protagonista de "The Baby", Natasha é "emocionalmente dura". "Penso que ela conhece muito bem as pessoas, e é bastante intuitiva, mas é também bastante defensiva. E ela encontrou ferramentas que provavelmente funcionaram na sua adolescência, quando estava sob coação e talvez não tenha tido o apoio que um adolescente precisa", explica a atriz.

Michelle De Swarte teve de contracenar com um bebés para a série: "Alguns momentos foram em CGI [imagens criadas digitalmente], mas muitos momentos não e são mesmo bebés na série". "Acho que demorou algum tempo a criar lanços com o bebé. Eram gémeos e tivemos muita sorte porque os pais confiavam. Mas demorou algum tempo para os bebés me conhecerem", conta.

"Entre as cenas, tentava passar o máximo de tempo possível com os bebés ao colo e, por isso, levava-os para o set comigo. E entre a 'acção' e o 'corta', tentava estar com os bebés, passear pelo cenário, brincar com eles, cantar para eles e ir com eles para o camarim", explica a atriz, acrescentando que os bebés não estavam no set durante as gravações das cenas mais intensas.

Michelle De Swarte confessa ainda que gosta do tom de "The Baby", que é descrita com uma série que combina humor e terror. "Sou uma grande fã de terror, mas também adoro comédia e stand up. Por isso, ter estas duas cosias juntas entusiasmou-me", sublinha.

Além da atriz, o elenco de "The Baby" conta ainda com Amira Ghazalla (“The Rhythm Section”) como Mrs. Eaves, uma mulher enigmática de 70 anos que passou os últimos cinquenta a morar no carro e que parece estar em todos os lugares onde o bebé está, e Amber Grappy como Bobbi, a irmã mais nova de Natasha, uma encantadora de crianças que adoraria ser mãe, dar amor e recebê-lo.

O elenco adicional inclui Patrice Naiambana (“007 Spectre”) como Lyle, pai de Natasha, Sinéad Cusack (“Marcella”) como a sua mãe Barbara, Shvorne Marks (“Endeavour”) como Mags, Isy Suttie (“Peep Show”) como Rita, Tanya Reynolds (“Sex Education”) como Helen, Seyan Sarvan (“It's a Sin” da HBO Max) como Nour, Karl Davies (“The Tour”) como Jack e Divian Ladwa (“Homem-Formiga e a Vespa”) como Fooze.

A série é uma coprodução entre a HBO e a SKY e é produzida pela SISTER (“Chernobyl”, “Landscapers”, “This is Going to Hurt”) e Proverbial Pictures. A série foi cocriada por Siân Robins-Grace e Lucy Gaymer.