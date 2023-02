Esta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, Júlia Pinheiro recebeu Teresa Guilherme no programa das tardes da SIC. No arranque da conversa, a anfitriã do talk show relembrou que nunca foram "muito próximas" e que sempre foi alimentada a ideia de que existia uma "certa animosidade" entre ambas.

"A imprensa diz que nós temos uma zanga. Temos?", perguntou Júlia Pinheiro. "Desde o início que nós aparecemos na SIC, fomos fazer o mesmo género de programas, mais ou menos. Houve sempre o 'ou é uma ou é outra' e começou a haver aí, na verdade, uma razão (...) A partir daí, eu era uma desbocada, e dizia: 'eu sou a melhor de todas'; 'claro que este programa era para mim, porque eu sou a melhor'. Em relação a ti e ao mundo. Eu já fui assim. Tenho saudades da época em que eu acreditava tanto em mim", respondeu Teresa Guilherme. "A minha intenção não era magoar-te. A minha intenção era fazer ali uma declaração de que eu era muito capaz e que era a melhor pessoa para encarna aquele papel, fosse ele qual fosse", frisou a apresentadora, pedindo desculpa a Júlia Pinheiro: "Se te magoei a ti, peço desculpa". Durante a conversa, as apresentadoras relembraram que não falaram durante mais de uma década. "A verdade é que nós nos encontrávamos e não nos falávamos", contou Júlia Pinheiro. "Tu foste sempre mais educada do que eu, eu sempre fui um bocado mais esgrouviada, e tu nunca deste muito troco a estas cenas da imprensa", acrescentou Teresa Guilherme.