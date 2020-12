De história em história, a Netflix tem conquistado vários públicos com as suas produções em Espanha. Para voltar a piscar o olho aos espectadores de todas as idades, o serviço de streaming decidiu voltar à escola com a série "A Desordem que Deixas", mas com uma narrativa mais madura do que "Elite" e repleta de suspense.

Criada por Carlos Montero ("Elite" e "Físico Química") e baseada no seu livro com o mesmo nome, "A Desordem que Deixas" estreou-se na sexta-feira, dia 11 de dezembro, na Netflix e, em Portugal e Espanha, chegou rapidamente à liderança do top diário dos conteúdos mais vistos no serviço de streaming.

O thriller ambientado no meio rural da Galiza, que combina drama e suspense, decorre em duas linhas de tempo que entrelaçam "a história das personagens". Inma Cuesta, que veste a pele da professora Raquel, e Bárbara Lennie, que interpreta Viruca, são as protagonistas.

Veja o trailer:

No arranque da minissérie de oito episódios, Raquel é a nova professora de um colégio da aldeia, e que é contratada para substituir Viruca, que todos pensam ter-se suicidado depois de várias ameaças. Ao aceitar o convite, a nova professora desconhece os contornos da morte da protagonista e embarca na aventura com o seu namorado, que está disposto a viver na aldeia e recuperar o restaurante da família.

"Inma Cuesta será Raquel, a nova professora que acaba de chegar ao colégio da aldeia; e a vencedora de um Goya, Bárbara Lennie vai interpretar Viruca, a professora substituída por Raquel e que teve um final trágico. Estas duas professoras vão ser repentinamente envolvidas numa espiral de ameaças, mentiras e mistérios que vão mudar as suas vidas e as vidas das suas famílias para sempre", explica a Netflix.

Episódio após episódios, vamos descobrindo os esquemas de mentiras e as relações escondidas que marcaram o passado e que continuam a atormentar a vida dos alunos, professores e habitantes da aldeia. Para lá da história de Raquel e Viruca, os segredos de Iago, personagem interpretada por Áron Piper ("Elite") e dos seus colegas Roi (Roque Ruíz) e Nerea (Isabel Garrido) prometem confundir a trama e levar a nova professora à loucura.