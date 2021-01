Manuel Luís Goucha entrevistou esta terça-feira, dia 5 de janeiro, o seu marido, Rui Oliveira. "Quem é o Rui? Sim, é o homem com quem vivo há 21 anos. Mas será que sei tudo sobre ele?", questionou o apresentador na sua conta no Instagram antes do arranque do talk show da TVI.

"Vamos conversar, há muita coisa que não sei de ti (...) Há sempre coisas que não se conhecem, isso é que é bom. Alguma vez te imaginaste aqui, frente a frente, olhos nos olhos?", começou por perguntar Manuel Luís Goucha. "Estou muito nervoso, estou nervoso", confessou Rui Oliveira.

Na entrevista, o marido do apresentador recordou a sua mãe e os primeiros trabalhos em Bruxelas, na Bélgica. Rui Oliveira recordou ainda o dia em que conheceu Manuel Luís Goucha. "Quando te conheci disse que vinha para construir e não para destruir. Não é fácil viver contigo, como não deve ser fácil viver com pessoas que têm o mesmo trabalho de egos. Temos de nos habituar e aceitar. Mas um ingrediente é esse: sermos diferentes, mas a remar para o mesmo lado", recordou Rui Oliveira.

No final da conversa, o apresentador da TVI declarou-se ao marido. "Hoje, fiquei a amar-te muito mais", frisou.

Nas redes sociais, a entrevista no programa "Goucha" foi um dos temas do mundo da televisão mais comentados do dia. Os vídeos da conversa somam centenas de partilhas.

Veja aqui a entrevista (a partir dos 52 minutos).