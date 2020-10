Depois de já ter passado pelo pequeno e grande ecrã, "A Família Addams" tem mais um regresso a caminho. Após o recente filme de animação homónimo, estreado em 2019, as personagens surgidas nas tiras de Charles Addams, nos anos 1930, vão protagonizar uma série em imagem real, anunciou o site Deadline.

Alfred Gough e Miles Millar ("Smallville", "Into the Badlands") serão os diretores executivos e argumentistas, ficando a realização a cargo de Tim Burton, com quem a dupla se encontra em conversações. O cineasta de "Eduardo Mãos de Tesoura" e "Batman Regressa" também será um dos produtores executivos da aposta financiada pela MGM TV. O estúdio ainda procura uma emissora, mas a Netflix é das principais candidatas, refere também o Deadline.

"A Família Addams" surgiu como uma série de cartoons criados para a revista New Yorker entre 1938 e 1988 e acompanha o quotidiano de personagens que vivem numa mansão gótica, convivendo pacificamente com o macabro. A saga já inspirou, em formato de imagem real, uma série da ABC, nos anos 1960, e dois filmes assinados por Barry Sonnenfeld, no início da década de 1990.