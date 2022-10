A Netflix revelou o trailer novos episódios do drama britânico, que se estreiam a 9 de novembro. "A Família Real está em crise genuína", ouve-se no arranque do vídeo.

O trailer desvenda os primeiros detalhes sobre as polémicas entre Diana (Elizabeth Debicki), Carlos(Dominic West) e a Rainha Isabel II (Imelda Staunton).

"A nova década traz o maior desafio que a família real enfrentou até à data, quando o público começa a questionar o seu papel na Grã-Bretanha da década de 90", relembra a Netflix.

Veja o trailer:

Os novos episódios centram-se num dos maiores desafios que a família real enfrentou, quando o público começou a questionar o seu papel na Grã-Bretanha da década de 1990.

À medida que a Rainha Isabel II (Imelda Staunton) se aproxima do 40.º aniversário da sua ascensão ao trono, reflete sobre um reinado que viu nove primeiros-ministros, o advento da televisão e o crepúsculo do Império Britânico. "Mas novos desafios aguardam no horizonte. O colapso da União Soviética e a transferência de soberania de Hong Kong sinalizam uma mudança fraturante na ordem internacional, que traz consigo obstáculos e oportunidades... mas as convulsões também se sentem internamente", adianta a Netflix.

Nos novos episódios, veremos o príncipe Charles (Dominic West) a pressionar a mãe para que esta autorize o divórcio de Diana (Elizabeth Debicki), o que espoletaria uma crise constitucional da monarquia. "À medida que marido e mulher são vistos a levar vidas cada vez mais separadas, os rumores circulam febrilmente, e o intenso escrutínio mediático leva Diana a decidir tomar o controlo da sua narrativa, quebrando o protocolo familiar para publicar um livro que mina o apoio público a Charles e expõe as fissuras na Casa de Windsor", resume a plataforma de streaming.

"Mas esse não é o único motivo de tensão, pois Mohamed Al Fayed (Salim Daw) entra em cena. Movido por um desejo de ser aceite pela nata da sociedade, ele tira partido da fortuna e do poder que acumulou a pulso para com eles conseguir um lugar à mesa da realeza para si e para o seu filho Dodi (Khalid Abdalla)", remata a Netflix.