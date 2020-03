Nem tudo é mau na quarentena: George R.R. Martin está em isolamento social devido ao COVID-19 e tem aproveitado o seu tempo para terminar o livro "The Winds of Winter", o sexto da saga literária que inspirou a série "A Guerra dos Tronos".

"Para todos que podem estar preocupados comigo... sim, eu sei que estou entre a população mais vulnerável, dada à minha idade e à minha condição física. Mas sinto-me bem no momento e estamos a tomar todas as precauções", explicou o escritor de 71 anos no seu blog pessoal.

"Verdade seja dita, estou a passar mais tempo em Westeros do que no mundo real, a escrever durante todo o dia. As coisas estão bem sombrias nos Sete Reinos… mas talvez não tão sombrias quanto podem ficar no mundo real", contou.

O quinto livro da saga criada por George R.R. Martin foi editado em 2011.