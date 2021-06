"A história de Lisey", minissérie baseada no livro de Stephen King e que foi adaptada e escrita para televisão pelo autor, já pode ser vista na Apple TV+. Os episódios estrearam-se no passado dia 4 de junho no serviço de streaming e têm dado que falar.

Protagonizada por Julianne Moore e Clive Owen, a série arrancou com a estreia dos primeiros dois episódios. Todas as semanas, a Apple TV+ estreará um novo capítulo.

Em comunicado enviado ao SAPO Mag, o serviço de streaming sublinha que "A história de Lisey" é um "thriller profundamente pessoal e envolvente" e que segue os "passos de Lisey Landon (Julianne Moore) dois anos depois da morte do seu marido, Scott Landon (Clive Owen)".

"Uma sucessão de eventos perturbadores faz com que Lisey comece recordar episódios do seu casamento com Scott e que ela deliberadamente apagou da sua mente", acrescenta a Apple TV+.

Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Dane DeHaan, Ron Cephas Jones e Sung Kang completam o elenco da série realizada por Pablo Larraín.