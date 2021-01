Sex Pistols nasceram na segunda metade dos anos 1970 e em menos de três anos conquistaram um lugar de destaque na história da música britânica e internacional. O sucesso, os escândalos e as histórias de bastidores da banda de Londres vão ser agora contadas no pequeno ecrã, numa nova minissérie realizada por Danny Boyle, realizador de "Trainspotting", "Quem Quer Ser Bilionário?" ou "28 dias Depois").

Segundo o The Guardian, a nova produção do canal norte-americano FX começa a ser gravada no início de março e é baseada em "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol" (2016), livro de memórias do guitarrista da banda, Steve Jones. De acordo com o jornal, a minissérie vai ser protagonizada por jovens atores britânico - Toby Wallace, que faz parte de "Babyteeth", da australiana Shanon Murphy, Anson Boon ("1917") e Louis Partridge ("Enola Holmes").

Maisie Williams, conhecida por vestir a pele de Arya Stark em "A Guerra dos Tronos", também vai fazer parte do elenco da série. A jovem atriz vai interpretar Jordan, uma das pioneiras do estilo punk.

"Imaginem invadir o mundo de 'The Crown' e 'Downton Abbey' com os vossos amigos e gritarem as vossas canções e a vossa fúria contra tudo o que eles representam", frisou Danny Boyle em comunicado citado pelo The Guardian.