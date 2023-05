Na emissão deste domingo, dia 7 de maio, do "The Voice Kids", Francisco Santos, de 14 anos, interpretou o tema "Leva-me a Viajar", de Sara Carreira, e emocionou todos os mentores. O jovem terminou a atuação em lágrimas - veja aqui o vídeo.

"Acho que é uma música linda, que transmite sentimentos que não conseguimos expressar por palavras", sublinhou o concorrente no final da sua "Prova Cega" no programa de talentos da RTP1.

Depois da atuação do jovem, Bárbara Tinoco, Aurea e Fernando Daniel juntaram-se em palco para interpretar "Leva-me a Viajar". "Os nossos corações ficam mais quentes com a interpretação do Fernando Daniel, da Aurea, da Bárbara Tinoco e do Francisco Santos. Uma bonita e sentida homenagem à Sara Carreira no palco do 'The Voice Kids'", frisou a produção do programa nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.