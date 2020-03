A minissérie "Madam C. J. Walker: Uma Vida Empreendedora" chegou esta sexta-feira, dia 20 de março, à Netflix. A produção é protagonizada por Octavia Spencer, vencedora de um Óscar.

A atriz interpreta o papel de Madam C.J. Walker, "a empreendedora afro-americana do ramo de cuidados para o cabelo e a primeira mulher dos EUA a tornar-se milionária por mérito próprio".

Segundo a Netfilix, a série é inspirada no livro "On Her Own Ground", escrito pela trineta de Walker A’Lelia Bundles.

"A série original Netflix 'Madam C. J. Walker: Uma Vida Empreendedora' traz a inspiradora história deste ícone cultural para os ecrãs pela primeira vez. Contra todas as probabilidades, Walker ultrapassou preconceitos pós-escravatura e de género, traições pessoais e rivalidades no mundo dos negócios para construir uma marca inovadora que revolucionou os cuidados para o cabelo dos afro-americanos, enquanto lutava simultaneamente por mudanças sociais", avança o serviço de streaming.

Veja o trailer:

A minissérie de quatro episódios conta também no seu elenco com: Blair Underwood no papel de C.J. Walker, o marido; Tiffany Haddish no papel de Lelia, a filha; Carmen Ejogo no papel de Addie Monroe, a rival de Walker no mundo dos negócios; Garrett Morris no papel de sogro de Walker; Kevin Carroll no papel de Ransom, o advogado de longa data; e Bill Bellamy no papel de Sweetness, o primo de Ransom.