Na emissão desta quinta-feira, dia 23 de dezembro, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou uma entrevista conduzida por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no "Dois às 10", da TVI.

Na conversa, a convidada do programa da estação de Queluz de Baixo revelou que sofreu vários acidentes e sempre no dia 23. "Não é dos conteúdos mais natalícios do mundo, mas só fazemos isso porque eu sei que isto é como o 'Sozinho em Casa': no fim, fica tudo bem", brincou a humorista.

"Joana Marques está preocupada por ser dia 23", frisou a Rádio Renascença nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.