A SIC vai apostar numa segunda temporada de "A Máscara". A nova edição do programa estreia-se na próxima sexta-feira, dia 1 de janeiro, de 2021, e vai contar com doze concorrentes, que vão usar novas máscaras - Coruja, Abelha, Árvore, Cão e Banana serão algumas das 'personagens'.

O formato produzido pela Fremantle, adaptado do internacional "Masked Singer", continuará a ser apresentado por João Manzarra. César Mourão, Carolina Loureiro, Sónia Tavares e Jorge Corrula também vão continuar a fazer parte do programa e terão a missão de tentar revelar as identidades dos concorrentes que se escondem atrás das máscaras.

Rita Guerra, que se escondia atrás da máscara do Corvo, foi a vencedora da primeira edição do programa da SIC.

Veja o vídeo promocional da nova temporada: