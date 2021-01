De história em história, a Netflix tem conquistado vários públicos com as suas produções em Espanha. Para voltar a piscar o olho aos espectadores de todas as idades, o serviço de streaming decidiu voltar ao liceu com a série "A Desordem que Deixas".

Criada por Carlos Montero ("Elite" e "Físico Química") e baseada no seu livro com o mesmo nome, "A Desordem que Deixas" estreou-se 11 de dezembro, na Netflix e, em Portugal e Espanha, chegou rapidamente à liderança do top diário dos conteúdos mais vistos no serviço de streaming.

Para continuar a promover a série protagonizada por Arón Piper ("Elite"), a plataforma lançou esta semana um vídeo sobre os locais onde foram filmadas as principais cenas da primeira temporada. Celanova, a menos de uma hora da fronteira de S. Gregório, no concelho de Melgaço, foi a vila espanhola que serviu de cenário.

O município da província de Ourense localiza-se a pouco mais de duas horas do Porto e a cinco horas de Lisboa.

Veja aqui o vídeo da Netflix.

O thriller ambientado no meio rural da Galiza, que combina drama e suspense, decorre em duas linhas de tempo que entrelaçam "a história das personagens". Inma Cuesta, que veste a pele da professora Raquel, e Bárbara Lennie, que interpreta Viruca, são as protagonistas.

Além de ser o centro da ação, a Galiza está ainda representada no elenco com atores da terra - Alfonso Agra, Xosé Antonio Touriñan, Federico Pérez ou Susana Bans participam na nova produção do serviço de streaming.