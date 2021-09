"Isto É Gozar com Quem Trabalha - Quarta variante" regressa à SIC no próximo domingo, dia 12 de setembro. O programa de Ricardo Araújo Pereira vai para o ar depois do "Jornal da Noite".

Nas redes sociais, Joana Marques, que faz parte da equipa de guionistas, partilhou o teaser da nova temporada do formato da estação de Paço de Arcos.

"'Isto É Gozar com Quem Trabalha - Quarta variante'. Regressa domingo... pedido de várias famílias políticas", frisa o vídeo promocional.

Veja o vídeo: