"A Rapariga de Oslo" chegou no passado domingo, dia 19 de dezembro, à Netflix e já está a dar que falar. Nos primeiros dias após a estreia, a série conquistou o top diário do serviço de streaming - em Portugal, esta terça-feira, a primeira temporada ocupa o nono lugar do ranking geral.

Criada por Kyrre Holm Johannessen e Ronit Weiss-Berkowitz, a produção norueguesa é protagonizada por Andrea Berntzen, Anneke von der Lippe e Raida Adon. A série segue a história de , Pia e dois dos seus amigos, jovens israelenses, que são sequestrados pelo Estado Islâmico.

"Quando a sua filha é raptada, uma diplomata norueguesa viaja até ao Médio Oriente, apoiando-se em velhos amigos e num segredo bem guardado para a libertar", resume a Netflix.

A primeira temporada conta com 10 episódios.