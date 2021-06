Léo Caeiro, que participou no reality show "Love On Top", da TVI, lançou-se recentemente no mundo da música. Nas últimas semanas, o jovem tem promovido o single "Agarra no Pepino" em vários programas de televisão.

Depois da passagem pelo "Somos Portugal", da TVI, o ex-concorrente do reality show atuou no programa "Manhã CM", da CMTV. "Hoje no ‘Manhã CM’, na CMTV. Agarrem no Pepino", escreveu Léo Caeiro na sua conta no Instagram, partilhando um vídeo da atuação.

O vídeo tornou-se viral nas redes sociais e soma centenas de comentários. "Segunda Maria Leal", escreveu um dos seguidores do jovem no Instagram.

Veja o vídeo: