Na emissão do passado dia 8 de janeiro do programa das tardes da SIC, Júlia Pinheiro recebeu Nuno e Elsa, concorrentes de "Casados no Paraíso".

No final da conversa, o ex-participante do reality show confessou que sabia tocar flauta. "Tenho o sonho de ser músico, mas só sei tocar duas músicas.... e uma delas muito mal", disse Nuno, acrescentando que criou uma música para a sua esposa Elsa e que sabe tocar "de forma exímia".

Esta segunda-feira, dia 22 de janeiro, em "Extremamente Desagradável", da Renascença, Joana Marques analisou a entrevista e o momento da "atuação" tornou-se viral.

Veja o vídeo: