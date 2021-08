Jack Whitehall e o seu pai, Michael Whitehall, vão partir na sua última viagem. A quinta e última temporada da série "Jack Whitehall: Travels with My Father" estreia-se a 14 de setembro, anunciou o humorista britânico na sua conta no Instagram.

"Todas as coisas boas têm um fim", escreveu Jack Whitehall, que recentemente integrou o elenco de "Jungle Cruise - A Maldição nos Confins da Selva", nas redes sociais.

Na série, o jovial humorista Jack Whitehall e o seu rabugento pai, Michael, partem para mais viagens repletas de desventuras. A relação entre os dois é um dos ingredientes principais da produção da Netflix.

As primeiras quatro temporadas de "Jack Whitehall: Travels with My Father" estão disponíveis no serviço de streaming.

Veja o teaser: