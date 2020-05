"A Vida Mentirosa dos Adultos", romance de Elena Ferrante que chega às livrarias de todo o mundo a 1 de setembro, vai inspirar uma das próximas apostas da Netflix. Em comunicado, o serviço de streaming anunciou que está a preparar uma série baseada no novo livro da escritora italiana.

Nas redes sociais, a Netflix partilhou um pequeno vídeo promocional com várias citações do romance de Elena Ferrante. No teaser, as passagens do livro são lidas pela cantora italiana Emma Marrone.

Segundo a Netflix, "A Vida Mentirosa dos Adultos" decorre em Nápoles e acompanha uma jovem, Giovanna, durante o seu crescimento. O serviço de streaming explica ainda que série retrata uma cidade "dividida": "a Nápoles das alturas, que assume uma máscara de requinte, e a Nápoles das profundezas, um lugar de excesso e vulgaridade".

Veja o teaser:

Para Felipe Tewes, Director of Local Language Original Series da Netflix, é uma "honra" poder adaptar o novo romance da escritora. "Os livros de Elena Ferrante inspiraram e cativaram o público em Itália e em todo o mundo, e estamos entusiasmados por trazer o sua mais recente obra para os ecrãs do nosso público global", sublinhou.