O episódio "Ana Moura e o Cadáver Esquisito" estreia-se a 26 de maio e conta com artistas convidados como Jorge Fernando, Pedro Mafama ou Conan Osíris.

A temporada inclui a participação de Pol Granch, ator e cantor que ficou conhecido ao integrar a série "Elite", da Netflix. Pablo López, Malú, Abraham Mateo, Ana Torroja, Álvaro de Luna e Sergio Dalma também participam na nova temporada da série documental da Sony Music, na qual 10 reconhecidos artistas, espanhóis e portugueses, falam sobre música e vida.

"Em cada episódio, o espectador conhece em profundidade a vida e a música de consagrados artistas, através de um concerto acústico e do testemunho das suas próprias experiências que partilham com Miquel Corral, reconhecido jornalista do meio, e Ana Ventura, que conduz as experiências dos artistas portugueses", destaca a HBO Max.