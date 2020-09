"The Undoing" é uma das próximas grandes apostas da HBO Portugal. Protagonizada por Nicole Kidman e Hugh Grant, a minissérie tem estreia marcada para o dia 26 de outubro no serviço de streaming.

Segundo a HBO, a minissérie acompanha Grace (Nicole Kidman) e Jonathan Fraser (Hugh Grant), que vivem a vida com que sempre sonharam. Mas durante a noite, tudo muda depois de uma "morte violenta e uma cadeira de revelações terríveis".

Ao longo dos episódios da primeira temporada, os protagonistas vão envolver-se numa teia de intrigas que envolve adultérios, segredos e crime.

A minissérie é inspirada no livro "You Should Have Known", de Jean Hanff Korelitz. Donald Sutherland, Edgar Ramirez e Noah Jupe também fazem parte do elenco.

David E. Kelley, criador de "Big Little Lies", foi o responsável pelo argumento da série. Já Susanne Bier ("Bird Box") realizou todos os episódios da primeira temporada.

Veja o teaser: