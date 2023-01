Este domingo, dia 15 de janeiro, foi para o ar o segundo episódio de "Vale Tudo". No programa da SIC, o segmento "Cenário Inclinado" voltou a arrancar gargalhadas aos espectadores e ficou marcado por uma queda de Rui Unas.

"Neste último jogo do ‘Cenário Inclinado’ todos os convidados participaram. Os 8 magníficos do Sofá de Cima e Sofá de Baixo tiveram de representar o lançamento de uma coleção de outono/inverno. Se já é difícil com uma equipa, com ambas o desafio foi ainda maior", resumiu a produção de "Vale Tudo".

Durante o segmento, Rui Unas ia "dar um saltinho", mas acabou por deslizar pelo cenário. "Ai, mãe do céu", disse Isabela Valadeiro.

Na sua conta no Instagram, o humorista partilhou o vídeo do momento. "Seguindo a máxima:' Não importa como caímos mas como nos levantamos, mesmo que a nossa dignidade esteja por terra em televisão nacional'", brincou.

Veja o vídeo: