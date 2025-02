Reese Witherspoon anunciou que Lexi Minetree vai ser Elle Wood, a nova "Legalmente Loira".

Com ambas apropriadamente de cor de rosa, a protagonista dos dois filmes partilhou o vídeo do encontro de hoje onde disse à eleita que não era necessário fazer mais testes, que se emocionou e precisou telefonar à mãe.

Lexi Minetree já tem alguns créditos, incluindo o filme "The Murdaugh Murders" (2023) e um episódio do ano passado de "Lei & Ordem: Unidade Especial", e não deverá demorar até passar os cinco mil seguidores no Instagram após conquistar o cobiçado papel.

VEJA O VÍDEO.

Criada por Laura Kittrell ("Insecure") e uma produção da Amazon MGM e da Hello Sunshine, a produtora de Reese Witherspoon, a série "Elle" será para a Amazon Prime Video e vai mostrar a personagem no liceu e as experiências que a moldaram, vários anos antes da história dos filmes que a transformaram numa icónica advogada.

Segundo a imprensa norte-americana, a outra finalista do extenso processo de 'casting' era Madison Wolfe, que tinha na primeira temporada de "True Detetive" e no filme "The Conjuring 2 - A Evocação" (2016) os seus trabalhos mais conhecidos.

Reese Witherspoon já era um talento respeitado em Hollywood, mas foi o sucesso de "Legalmente Loira" em 2001 que a tornou uma estrela aos 25 anos.

Ela era a loira abandonada pelo namorado quando este entrava para a faculdade de Direito e decidia que precisava de uma noiva mais "apropriada".

Só que a beleza de Beverly Hills estava disposta a fazer de tudo para manter o seu homem, mesmo que isso implicasse ir para a mesma faculdade, com as previsíveis confusões provocadas pelas suas roupas (dominava o cor de rosa), acessórios extravagantes e Bruiser Woods, o fiel companheiro Chihuahua.

Em 2003 surgiu uma sequela com Elle Woods a lutar pelos direitos dos animais em Washington.

Um terceiro filme sem a atriz foi lançado diretamente no mercado de vídeo, mas são os outros que permanecem muito populares junto do público feminino mais jovem, que os tem vindo a descobrir em DVD, streaming ou pelo musical de teatro que continua em digressão nos EUA.

Apesar de Reese Witherspoon ter dito que gostava de voltar a descobrir Elle nos seus 'quarentas', o regresso de "Legalmente Loira" ao cinema continua por concretizar.