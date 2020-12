"Adult Material" chegou no passado dia 11 de dezembro na HBO Portugal e tem dado que falar. A série de quatro parte é protagonizada por Hayley Squires ("Colateral", "The Miniaturist", "Eu, Daniel Blake"), que veste a pele de Jolene Dollar, uma estrela do cinema pornográfico.

Na primeira temporada, a estrela do cinema pornográfico concilia o glamour à frente das câmaras com a realidade da maternidade em casa. "Mas, a internet criou uma revolução pornográfica e os produtores, como o seu velho amigo e colega, Carroll Quinn (Rupert Everett), são forçados a ultrapassar as dificuldades para chegarem mais longe do que nunca e irem à procura de algo erótico, bizarro, engraçado, perturbador e, acima de tudo, novo", avança o serviço de streaming.

"Há novas gerações a querer entrar na indústria e ela apoia e aconselha a jovem Amy, a nunca fazer algo que não queira. Mas, às vezes a pressão da indústria vai mais longe... Uma análise da indústria pornográfica através dos olhos de uma mãe de família que se converteu numa estrela da indústria", acrescenta a HBO Portugal em comunicado.

Para o serviço de streaming, "Adult Material" é uma história que faz perguntas importantes e sérias sobre sexo na era da internet e a confusão entre fantasia e realidade. "Mas, com a irresistível Jolene Dollar no centro das atenções, é acima de tudo um debate extremamente divertido, comovente, chocante e humano sobre a jornada de uma mulher para longe da pornografia e em direção ao sexo", remata a HBO.

A série foi realizada por Dawn Shadforth e escrita por Lucy Kirkwood, que é também produtora executiva, ao lado de Patrick Spence.