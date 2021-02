Alexandra Lencastre vai reforçar o elenco de “Amor Amor”, novela da SIC protagonizada por Ricardo Pereira. Na produção da estação de Paço de Arcos, a atriz vai vestir a pele de Julieta Serrão.

“Alexandra Lencastre já iniciou os trabalhos para a sua participação em ‘Amor Amor’. Depois de ontem ter efetuado os testes de imagens começa ainda esta semana a gravar a sua nova personagem: Julieta Serrão. Num registo totalmente diferente ao que nos habituou, Alexandra Lencastre vai surpreender na novela mais vista da televisão portuguesa”, confirmou a SIC em comunicado enviado ao SAPO Mag.

O canal apresenta a personagem da atriz como “uma mulher decidida e segura de si” “Se ainda não é nome de furacão, devia. Julieta, uma mulher decidida e segura de si, preocupada com a imagem, sempre cuidada, surge como um autêntico vendaval na vida de Penafiel”, avança a SIC.

“Emigrante há muitos anos, regressa à terra que a viu nascer. Mulher de sucesso profissional. Fã de Romeu Santiago. Preside ao grupo de fãs de Romeu no Canadá. Volta a Portugal para infernizar a vida de quem está com ela e na esperança de conquistar o coração do seu ídolo. Enquanto a sua mansão está a ser construída, vai viver para casa de Amadeu (e Adelaide). O choque com Adelaide é imediato. Os seus modos vão ao encontro de tudo o que Adelaide despreza. Mesmo que quisesse, Julieta não conseguiria não dar nas vistas, não só pela sua aparência vistosa, como pelos seus modos espalhafatosos”, revela o canal em comunicado.