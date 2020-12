Alicia Vikander vai ser a protagonista de "Irma Vep", uma minissérie para a HBO que o canal descreve como "vagamente baseada" no filme de culto francês realizado por Olivier Assayas com o mesmo título de 1996.

Para despertar ainda mais interesse, o próprio Olivier Assayas vai escrever e realizar o novo projeto, cujas datas de produção não foram divulgadas.

A atriz dinamarquesa vencedora do Óscar será Mira, uma estrela de cinema americana desiludida com a sua carreira e uma recente rutura sentimental, que viaja para França para ser a heroína de "Irma Vep" (anagrama para “vampire /vampiro”).

O filme que Mira vai fazer é um "thriller" sinistro baseado num clássico do cinema mudo francês que existe mesmo chamado "Les Vampires" ("Os Vampiros" em Portugal, realizado por Louis Feuillade em 1915), mas conforme avança a rodagem, as distinções entre atriz e a sua personagem começam a diluir-se.

Irma Vep (1996)

No filme de 1996, Olivier Assayas cruzava géneros e estilos artísticos para refletir sobre a indústria do cinema do seu país, insatisfeita com o presente e sem conseguir libertar-se das referências do passado, dividida entre o cinema popular e de autor.

A história andava à volta de um realizador da "Nouvelle Vague" em decadência chamado René Vidal (papel de Jean-Pierre Léaud, precisamente um dos principais atores desse movimento artístico nascido nos anos 1950), que escolhia para a sua versão de "Les Vampires" a grande estrela do cinema asiático Maggie Cheung (a própria atriz numa versão de si mesma), que chegava a Paris sem saber uma palavra de francês e mergulhava numa rodagem caótica, desorientada e cheia de intrigas dentro de um apertado fato de látex inspirado pelo de Michelle Pfeiffer como Catwoman em "Batman Regressa" (1992).

No comunicado a anunciar o projeto, Olivier Assayas destaca que a minissérie será "uma comédia que tentará captar o zeitgeist da mesma forma que aconteceu com o 'Irma Vep' original, num mundo muito diferente, uma era muito diferente, que agora parece a anos-luz de distância".