A Amazon Prime Video estreou esta quinta-feira, 4 de agosto, a série documental original "All or Nothing: Arsenal". Os três primeiros episódios já estão disponíveis na plataforma de streaming e os seguintes vão ter estreia semanal, à quinta-feira, até 18 de agosto.

"All Or Nothing: Arsenal" leva os espectadores até aos bastidores de um dos maiores clubes de futebol britânicos, no decorrer de uma época crucial da sua história, a de 2021/2022, à medida que reúne esforços no caminho para o sucesso e para regressar à competição europeia de elite.

créditos: Lusa

Além de captar os altos e baixos da vida no Estádio Emirates e no Centro de Treino do Arsenal, a série acompanha a equipa fora de campo para analisar os desafios diários enfrentados pelos atletas.

"All Or Nothing: Arsenal" é narrada pelo ator Daniel Kaluuya ("Judas e o Messias Negro"), vencedor de um Óscar e de dois prémios BAFTA.

A série é uma produção da 72 Films, com Mark Raphael como produtor executivo, juntamente com Clare Cameron e John Douglas, vencedor de três BAFTA.