Os programas de talentos vão regressar à TVI: "All Together Now" é a próxima aposta da estação de Queluz de Baixo e deverá estrear-se nos próximos meses. Esta segunda-feira, dia 11 de janeiro, Cristina Ferreira revelou que o sue novo programa vai realizar-se na Altice Arena, em Lisboa.

"Estava muito muito frio. Mas o entusiasmo aqueceu o momento. Este é o topo da Altice arena. O palco do 'All Together Now'. 100 jurados vão avaliar os maiores talentos do país. Está a chegar um dos maiores talent shows do mundo", escreveu a apresentadora da TVI na sua conta no Instagram.

"Está quase, quase a chegar. Estamos no limite das inscrições", frisou a diretora de entretenimento e ficção da TVI nas redes sociais.

O programa, que irá para o ar aos fins de semana, é descrito como "competição de música e um programa de entretenimento familiar, um verdadeiro sucesso mundial".