Na próxima sexta-feira, dia 2 de abril, a TVI vai estrear "All Together Now Kids", uma edição especial do programa de talentos apenas com crianças. A emissão poderá ser vista depois do "Jornal das 8".

"A páscoa começa na sexta. Uma noite imperdível com miúdos surpreendentes. Que nem gente grande", escreveu a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI na sua conta no Instagram.

Tal como no formato original, em "All Together Now Kids" os concorrentes serão avaliados por 100 jurados.

Veja o teaser: