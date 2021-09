Paulo Rangel foi o convidada da emissão do passado sábado, dia 4 de setembro, de "Alta Definição", da SIC. O programa com a entrevista ao deputado europeu do PSD registou a audiência mais baixa do ano.

No total, a emissão registou 18,8% de share e 6,4% de audiência média. Segundo o Espalha Factos, apesar de ter registado o valor mais baixo do ano, o programa apresentado por Daniel Oliveira foi líder no horário.

Durante cerca de 45 minutos, onde abordou vários aspetos da sua vida privada, Paulo Rangel falou, e pela primeira vez publicamente, sobre a sua homossexualidade, dizendo, contudo acreditar, que a orientação sexual de um político ou de uma personalidade com funções cívicas ou institucionais não tenha “relevo” para as pessoas.

Veja aqui a entrevista.