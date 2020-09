Isabel Figueira: Gostei de tudo! Da simplicidade e da complexidade da história...das personagens tão diferentes que ela tem; da história que, por vezes, está tão perto de nós e não vemos; e dos vários temas que a Maria João Costa aborda.

SAPO Mag: Falando da tua personagem, a Estela, como a descreves?

Isabel Figueira: A Estela é uma mulher muito simples do Faial e os livros eram o seu refúgio e ainda são a grande paixão. Através deles, ela viajava sem sair do sítio onde vivia, a Ilha do Faial. Guarda um segredo pesado que por amor e amar demais guardou da irma Célia (Sofia Ribeiro). É uma mulher correta, com princípios e o seu grande sonho trabalhar numa editora.

SAPO Mag: Qual é o maior desafio de dar corpo a esta personagem?

Isabel Figueira: Foram vários os desafios que enfrentei ao longo destes largos meses - e este ano que complicado foi e continua a ser. A construção e coerência da personagem foi talvez das mais difíceis que fiz até hoje. Foram várias as situações desta novela e houve os chamados 'murros no estômago'. Mas, sem dúvida, que sai muito mais forte e aprendi muito, o que me faz ter bastante orgulho da minha personagem e do grupo incrível de trabalho.

SAPO Mag: O que mais gostas na tua personagem? Tens alguma coisa em comum com ela?

Isabel Figueira: A Estela é uma mulher que ama e que se dedica muito à família. Tem um grande amor pela irmã, mas, às vezes, choca com ela. Mas, no fundo, só quer ver a irmã bem e feliz.

Não tenho muitas coisas em comum com ela, mas é mais uma mulher que admiro encarnar. Admiro todas as mulheres que interpretei até hoje. Todas nós temos características especiais e a minha Estela tem um coração e um amor pela família comum a muitas pessoas.

SAPO Mag: Como têm corrido as gravações? Devido à COVID-19 houve muitas mudanças, como tem sido a adaptação?

Isabel Figueira: As gravações têm corrido muito bem e esta adaptação e, tal como o nome diz, tem sido uma adaptação... mais fácil para uns do que para outros. O ensaiar de máscara não é fácil até porque grande parte do nosso trabalho é saber respirar - com a máscara não é muito fácil. Mas seguimos todos ao máximo as regras e temos conseguido, apesar de todas a dificuldade, fazer e honrar este grande projecto de ficção.

SAPO Mag: Como é trabalhar com esta equipa, com este elenco?

Isabel Figueira: Foi sem dúvida alguma uma viagem única na minha vida cheia de percalços mas com uma equipa espectacular, unida e que ama muito aquilo que faz. Esta é uma equipa - conquistando os resultados que conquistar - vencedora e com uma resiliência enorme. Se foi difícil? Foi e continua a ser, mas vamos todos os dias trabalhar com união, amor e muita dedicação. Que orgulho pertencer a uma equipa como esta.

SAPO Mag: Porque é que não podemos perder "Amar Demais​", na TVI?

Isabel Figueira: 'Amar Demais' é sem dúvida um projeto muito especial para todos e que teve muitas alterações devido a vários episódios que aconteceram ao longo destes meses. Mesmo assim, e agarrados a uma história que vai apaixonar os portugueses, demos todos o litro de alma e coração para que este projecto seja um sucesso e honre quem também passou por ele e não pode continuar.

É uma história bonita, cheia de segredos, que mostra que por amor fazemos coisas que por vezes não são as mais certas, mas que são aquelas que sentimos que devemos fazer. O que faziam vocês por amor?