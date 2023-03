A Amazon Prime Video estreia esta sexta-feira uma nova série, "Daisy Jones & The Six".

Kiley Keough e Sam Claflin são os protagonistas deste drama musical sobre a ascensão e o declínio precipitado de uma famosa banda de rock na década de 1970, a partir de um romance de de Taylor Jenkins, que participa na produção.

Ficam já disponíveis os três primeiros episódios, sendo os restantes lançados ao ritmo de um por semana todas as sextas-feiras até 24 de março.

"Em 1977, Daisy Jones & The Six estavam no topo do mundo. Liderado por dois carismáticos vocalistas Daisy Jones e Billy Dunne, o grupo saltou do anonimato para a fama, mas após um concerto esgotado no Soldier Field em Chicago, deixaram de cantar. Agora, várias décadas depois, os membros da banda concordam em revelar a verdade. Esta é a história de como uma banda icónica acabou a carreira musical quando estavam no pico", destaca o comunicado oficial.

No elenco estão ainda Camila Morrone, Will Harrison, Suki Waterhouse, Josh Whitehouse, Sebastian Chacon, Nabiyah Be e Tom Wright, além de uma presença especial de Timothy Olyphant.

A série foi criada por Scott Neustadter e Michael H. Weber, argumentistas do filme de culto "(500) Dias com Summer" (2009) e tem a produção executiva da atriz Reese Witherspoon e Lauren Neustadter, da produtora Hello Sunshine.

TRAILER.