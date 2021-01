"Amor Amor" é a nova grande aposta da SIC e estreia-se esta segunda-feira, dia 4 de janeiro, depois do "Jornal da Noite". A história segue Romeu (Ricardo Pereira) e Linda (Joana Santos), dois cantores de bandas rivais, mas que são melhores amigos desde pequenos.

Já na maioridade, Linda declara-se Romeu e mostra-lhe uma canção que escreveu sobre a relação dos dois.

"Durante todo o Verão, festas e romarias dominam Portugal de norte a sul. Linda e Romeu cantam em bandas rivais, mas desde pequenos que são os melhores amigos. No dia em que ele faz 18 anos, Linda declara-lhe o seu amor e mostra-lhe uma canção que escreveu, inspirada neles. Os dois envolvem-se, mas Romeu parte em digressão com a banda do pai, durante a qual se deixa seduzir pela sensual Vanessa, uma das cantoras da banda. Quando Romeu deixa de dar notícias, Linda procura-o e essa noite é fatal para os dois amigos. Para salvar Romeu da ira do pai, Linda é responsável pela suposta morte do pai do amigo junto ao rio, onde o corpo desaparece. Linda e Romeu fazem um pacto de silêncio e combinam fugir no dia seguinte. Mas Vanessa, que está grávida do pai de Romeu com quem também andava metida e devidamente instruída pela sua maquiavélica irmã, Ângela, denuncia Linda à polícia. Julgando ter sido traída por Romeu, Linda foge para o Luxemburgo, onde é acolhida pelos pais de Bruno que, apesar de longe, sempre teve o seu coração perto de Linda", resume a SIC.

"Esta é a história de uma mulher que se apaixonou e foi traída. Viu o homem que amava fazer sucesso à custa de uma música que lhe roubou, enquanto ela foi obrigada a lutar para sobreviver, longe da terra que a viu nascer. É também a história de uma rapariga que se faz mulher antes de tempo, para criar a filha, longe de saber que, afinal, não era a sua filha que estava a criar", explica a SIC.

As gravações da novela passaram por Penafiel, no distrito do Porto.

Veja o trailer:

"Amor Amor" é protagonizada por Joana Santos, que veste a pele de Linda Sousa Ribeiro, Ricardo Pereira (Romeu Pereira), Maria João Bastos (Vanessa Pereira), Paulo Rocha (Bruno Ribeiro) e Ivo Lucas (Leandro Vieira). Fernando Rocha, Manuel Cavaco, Pedro Carvalho, Joana Pais de Brito, Rui Unas, Luciana Abreu, Melânia Gomes, João Catarré, Débora Monteiro, José Fidalgo e Margaria Carpinteiro também fazem parte do elenco da nova produção da SIC.

Recentemente, o canal e a produtora SP anunciaram que iriam adaptar a história "para fazer face ao ciclo de recuperação do ator Ivo Lucas, de forma a que a personagem por ele interpretada possa ausentar-se durante um determinado período". "O seu regresso fica assim em aberto até à data de conclusão das gravações. Desejamos e acreditamos que o talento que o Ivo demonstrou na primeira fase da novela, e que os portugueses comprovarão em breve, terá a devida sequência no projecto. Toda a equipa deseja ao Ivo rápidas melhoras", frisou a estação em comunicado.

A banda sonora da novela foi composta por Toy. Ao longo dos episódios, os principais temas criados pelo cantor serão interpretados pelas personagens de "Amor Amor".