A emissão deste domingo, dia 11 de abril, do "All Together Now'" ficou marcada por um pedido de casamento no palco do programa da TVI. Depois de interpretar "Longe do Mundo", Rafaela Pintassilgo foi surpreendida pelo seu namorado.

"No 'All Together Now', a concorrente recebeu uma grande surpresa, após a sua atuação, para concretizar mais um dos seus sonhos: Casar", resume a produção do programa de talentos da TVI.

A concorrente aceitou o pedido de casamento do namorado e o momento tornou-se num dos mais comentados nas redes sociais.

