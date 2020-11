A 17.ª temporada de "Anatomia de Grey" chega a 18 de novembro, às 22h20, no canal FOX Life. A estreia vai contar com uma emissão especial de uma hora e meia.

Na série vai continuar a acompanhar "a formação e o crescimento dos médicos do Grey Sloan Memorial Hospital (e todos os seus dramas e relações pessoais conturbadas)". "Juntos, descobrem que nem a medicina nem as relações humanas são a preto e branco - a vida real tem vários tons de cinzento – estes médicos lidam todos os dias com consequências de vida ou morte, e é uns nos outros que encontram conforto, amizade e, por vezes, mais do que isso", frisa o canal em comunicado.

A nova temporada retoma o rumo de Meredith Grey (Ellen Pompeo) e da sua relação com DeLuca (Giacomo Gianniotti) e dos seus colegas. "Amelia (Caterina Scorsone) e Link (Chris Carmack) têm que aprender a cuidar do seu recém-nascido e Teddy (Kim Raver) e Owen (Kevin McKidd) sofrem um impasse traumático na sua relação", avança a FOX Life em comunicado.