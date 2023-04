A segunda temporada de "And Just Like That..." estreia-se em junho na HBO Max, avançou a plataforma de streaming em comunicado esta quarta-feira, 26 de abril. O trailer também foi revelado:

A série acompanha grande parte das personagens de "O Sexo e a Cidade" e volta a contar com as protagonistas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

O elenco regular inclui ainda Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.

"And Just Like That..." tem produção executiva de Michael Patrick King, John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. Os argumentistas são Michael Patrick King, Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky. King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young e Julie Rottenberg assumem a realização.

A série da HBO "O Sexo e a Cidade" foi criada por Darren Star e é baseada no livro "Sexo e a Cidade", de Candace Bushnell.